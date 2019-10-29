Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35

Представители ВВС Бельгии сообщили, что их многофункциональные истребители F-16 перехватили группу российских самолетов, в числе которых был Су-35. Отмечается, что это произошло во время патрулирования воздушной границы над Прибалтикой.
«Наши F-16, размещенные в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых находился мощный Су-35 Flanker [по классификации НАТО]. Наши пилоты и наземный персонал делают отличную работу, охраняя воздушное пространство альянса», — указано в сообщении ВВС Бельгии в Twitter.
Бельгийские истребители F-16 входят в запущенную в 2004 году миссию НАТО, целью которой является патрулирование воздушного пространства над Прибалтикой. Российские эксперты, в свою очередь, заявляют, что воздушные патрули были введены Североатлантическим альянсом в тот период, когда в указанном регионе не было никаких военных угроз.
13 августа Минобороны Великобритании сообщило, что днем ранее истребители Typhoon ВВС Соединенного Королевства при поддержке танкера Voyager перехватили и сопроводили два российских самолета Ту-142. Как заявили в военном ведомстве, Ту-142 были замечены на радаре приближающимися к воздушному пространству страны. Typhoon вылетали с военной базы Лоссимут в Шотландии.
Утром 23 июля комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявил о нарушении воздушного пространства страны российским бомбардировщиком Ту-95МС и самолетом раннего предупреждения А-50. По версии южнокорейского оборонного ведомства, один из самолетов дважды за семь минут вторгся в воздушное пространство страны. Для его перехвата была поднята группа истребителей, один из которых был вынужден открыть предупредительный огонь по российскому самолету.