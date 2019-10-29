Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35

Бельгийские истребители F-16 входят в запущенную в 2004 году миссию НАТО, целью которой является патрулирование воздушного пространства над Прибалтикой. Российские эксперты, в свою очередь, заявляют, что воздушные патрули были введены Североатлантическим альянсом в тот период, когда в указанном регионе не было никаких военных угроз.





13 августа Минобороны Великобритании сообщило, что днем ранее истребители Typhoon ВВС Соединенного Королевства при поддержке танкера Voyager перехватили и сопроводили два российских самолета Ту-142. Как заявили в военном ведомстве, Ту-142 были замечены на радаре приближающимися к воздушному пространству страны. Typhoon вылетали с военной базы Лоссимут в Шотландии.





Утром 23 июля комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявил о нарушении воздушного пространства страны российским бомбардировщиком Ту-95МС и самолетом раннего предупреждения А-50. По версии южнокорейского оборонного ведомства, один из самолетов дважды за семь минут вторгся в воздушное пространство страны. Для его перехвата была поднята группа истребителей, один из которых был вынужден открыть предупредительный огонь по российскому самолету.