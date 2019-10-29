СМИ: ФСБ предотвратила вывоз военного оборудования в Азербайджан

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Дагестане деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандными перевозками. В частности, спецслужбы помешали вывезти с территории РФ в Азербайджан военное оборудование.





«На границе с Азербайджаном в пункте пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане сотрудники Центрального аппарата ФСБ России и контрразведки поймали членов ОПГ, занимавшихся контрабандой денег и других веществ. В ходе проведенной операции предотвращен вывоз из России военного оборудования», — сообщил «Интерфаксу» источник.





Агентство отмечает, что на текущий момент комментариев официальных представителей правоохранительных органов нет.





В июне российские таможенники обнаружили крупную партию кокаина в морском порту Санкт-Петербурга. Речь идет о 400 килограммах наркотика, которые находились в контейнере с рыбными консервами из Эквадора. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.





При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около килограмма каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета. Проведенное химическое исследование показало, что внутри находится кокаин, пояснили в ведомстве.