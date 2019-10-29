Шойгу объявил о досрочном отводе курдских подразделений в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с коллегой из Армении Давидом Тонояном заявил, что отвод курдских вооруженных подразделений из зоны безопасности в Сирии был досрочно завершен. На данный момент в этом районе находятся сирийские пограничники и российская военная полиция, добавил глава Минобороны РФ.





«Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», — цитирует ТАСС Шойгу.





Российский министр отметил, что у Москвы и Еревана накоплен большой «опыт по ведению борьбы с международным терроризмом», а также по части гуманитарного содействия и по линии разминирования.





«Это идет довольно активно. Больше 100 квадратных километров разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов — от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня. Точно так же и врачи получают колоссальный опыт, проводя операции, оказывая медицинскую помощь населению, которое настрадалось за эти годы, настрадалось довольно сильно», — подчеркнул глава Минобороны РФ.





22 октября президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по ситуации в Сирии. Стороны объявили о прекращении военной операции Турции «Источник мира». После подписания меморандума пресс-секретарь президента России заявил, что США, являвшиеся последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов, бросили их, вынудив воевать с турками. Песков назвал действия Вашингтона предательством.





24 октября глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган 22 октября в Сочи более двух часов обсуждали в присутствии переводчиков детали будущего меморандума по Сирии. При этом они пользовались картами местности. Итогом встречи стала договоренность о прекращении Анкарой военной операции против курдских формирований. Сирийским курдам дали пять дней, чтобы покинуть 30-километровую зону у границы с Турцией.