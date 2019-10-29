«Плевать, что требует проститутка!»: Милонов отреагировал на иск от лидера движения секс-работниц

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не испугался обращения в Следственный комитет лидера движения в защиту секс-работниц Ирины Масловой, потребовавшей привлечь парламентария к уголовной ответственности из-за обвинения в ее адрес в организации притонов. Также она призвала оштрафовать депутата на миллион рублей. В ответ Милонов заявил, что вместо денег Маслова получит «орден горбатого первой степени».





«Я в курсе ее заявления в СК. На меня постоянно жалобы подают: то масоны, то ведьмы, то проститутки. Явно насмотрелась бабуся западных киношек. Видимо, грантик какой-то где-то отсосала, — сказал Милонов Daily Storm. — Гражданку надо хорошенько прижать, чтобы не было желания создавать профсоюзы проституток. Потому что она призывает людей нарушать законодательство РФ».





По словам депутата, в отношении Масловой необходимо провести расследование, чтобы выяснить, «не покрывает ли она притоносодержателей». Сам профсоюз, главой которого считается Маслова, Милонов окрестил «бандой и шайкой».





«Люди, объединенные преступным промыслом, называются в России шайкой, которая должна быть ликвидирована», — отметил депутат.





Милонов также сообщил, что не собирается подавать встречное заявление в правоохранительные органы, и что он «на ее точку зрения плевать хотел»: «Плевать, что требует проститутка! Миллион рублей? Орден ей горбатого первой степени, да чтобы прыщ на носу выскочил за ее дела поганые!»





Спор между Милоновым и Масловой начался 25 октября во время выпуска «Прямого эфира», посвященного эскортницам. Женщина заявила, что оказание секс-услуг не более чем правонарушение, с чем оказался не согласен депутат. Он назвал возглавляемое Масловой движение экстремистским, а саму оппонентку «покровителем притонов».





Маслова позднее подала заявление на депутата в СКР за оскорбления в эфире. Копию документа женщина передала изданию URA.ru.