Медведев предложил продавать акции санированных банков без торгов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития проработать законопроект о возможности частичной продажи акций санированных банков одному инвестору без торгов или путем публичного размещения на бирже. Проект должен быть представлен в правительство РФ до 1 июля 2020 года.





«Минфину и Минэкономразвития с участием Банка России внести проект федерального закона, предоставляющего возможность не только полной, но и частичной продажи Банком России акций санированных банков в других формах, а именно: путем проведения конкурса (с предъявлением к инвесторам дополнительных требований), прямой продажи одному инвестору без проведения торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, а также предложения акций широкому кругу инвесторов путем публичного размещения на бирже», — указано в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.





Кроме того, премьер-министр поручил Минфину и Минэкономразвития до 16 декабря обеспечить принятие закона о защите и поощрении инвестиций в РФ и его вступление в силу.





Также глава правительства РФ поручил министерствам и Федеральной налоговой службе при участии Центробанка до 1 апреля 2020 года проработать вопрос об оперативном получении кредитными организациями сведений для проверки доходов заемщиков через сайт «Госуслуги». На текущий момент потенциальные заемщики сами предоставляют документы о доходах и имуществе.





28 октября Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал поручения о мерах по ускорению экономики страны и улучшению делового климата. Документы также направлены на увеличение эффективности работы с внутренними финансовыми резервами и реформирование надзорной деятельности.





Кроме того, Медведев подписал документы, связанные со стратегией развития российского судостроения до 2035 года, основная цель которой — увеличить объемы экспорта отечественной продукции на мировом рынке в данной сфере в 10 раз, особенно в гражданском секторе.