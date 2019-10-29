СМИ: Полковник Росгвардии сдал мочу вместо сына — виновника ДТП и был вызван в СКР

Источник в региональном управлении СКР рассказал журналистам, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту. По предварительным данным, речь идет о статье 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»). По сведениям Znak.com, Андрей Васильев является полковником и ранее работал главой финансового отдела управления Уральского округа Росгвардии. Мать Владимира Васильева также подтвердила, что отец виновника ДТП является высокопоставленным силовиком.





Ранее эксперты выявили, что анализы Владимира Васильева, которые были взяты после аварии для проверки на употребление алкоголя и наркотических веществ, принадлежат другому человеку. Отмечается, что биоматериалы до этого проверялись два раза и никаких следов алкоголя или наркотиков обнаружено не было. Портал уточняет, что на тот момент дело вели сотрудники следственного управления МВД региона. Вместе с тем журналисты сообщили, что акт первичного медицинского освидетельствования был составлен с ошибками в имени водителя и дате проведения экспертизы.





Предполагается, что из-за подмены анализов уголовное дело может быть переквалифицировано: с «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» на «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». В результате наказание может возрасти с семи лет лишения свободы до 15. Ранее в СКР, как сообщил Шумилов, дело пытались вернуть в МВД, однако после выявленного факта подмены анализов от этого решили отказаться.





ДТП в Екатеринбурге произошло 4 августа. По данным ГИБДД региона, водитель KIA Rio задел автомобиль SsangYong, после чего врезался в ВАЗ такси UBER, который стоял на перекрестке. От удара ВАЗ столкнулся с Toyota, а Toyota — с Volkswagen. В результате ДТП водитель и пассажир такси погибли на месте.





Владимира Васильева задержали после курса лечения в больнице. Во время заседания суда по избранию меры пресечения молодой человек заявил о своих проблемах с головой и что он был во время аварии в «полуобморочном состоянии». Кроме того, против Васильева-младшего возбудили уголовное дело об угоне: по версии следствия, автомобиль, на котором ехал задержанный, был взят им незаконно. Суд оставил молодого человека под стражей до 12 декабря. Кроме того, задержанный отказался от прохождения теста на полиграфе.