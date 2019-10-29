«Закон не нарушил»: в Госдуме отреагивали на получение Малкиным паспорта США

Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал новость о наличии американского паспорта у хоккеиста «Питтсбурга» Евгения Малкина. По мнению Газзаева, в получении российским игроком гражданства США нет ничего страшного. Первый зампред комитета Вячеслав Фетисов, также выступавший в NHL, ранее отметил, что на месте Малкина американское гражданство получать не стал бы.





«Не знаю, с чем связана критика в адрес Малкина. Это вопрос личного характера. Российское законодательство не запрещает принимать любое гражданство, в том числе США. Поэтому хоккеист закон не нарушил, но и Россия не будет признавать его [американский] паспорт, поскольку между странами нет соответствующего договора о двойном гражданстве, – рассказал Daily Storm Газзаев.





Депутат призвал общественность обратить внимание, что Малкин, несмотря на американский паспорт, продолжит защищать честь России на международной арене: «Важный момент: Малкин ведь по-прежнему игрок национальной сборной. Человек ведь не отказывается выступать за Россию, ранее он также представлял страну на чемпионатах мира».





О наличии у Малкина, выступающего за «Питтсбург» с 2006 года, американского гражданства стало известно СМИ 28 октября. Позднее россиянин в интервью DK Pittsburgh Sports подтвердил эту информацию: «Да, конечно. США – мой второй дом. Я живу здесь уже 13 лет. Возможно, мой ребенок пойдет здесь в школу. Мне не нравится противостояние США и России. В России у нас есть правила: у тебя может быть два паспорта, в этом нет ничего плохого. Для меня это нормальная ситуация».





При этом супруга спортсмена журналистка Анна Кастерова отметила, что наличие паспорта США не мешает ее мужу прилетать в Россию играть за сборную: «Какие могут быть с этим проблемы? Женя всегда в составе, если позволяет здоровье».





Новость о двойном гражданстве игрока вызвала большой резонанс. В частности, первый зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы Вячеслав Фетисов, во время игровой карьеры успешно выступавший в американской Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в комментарии НСН удивился решению Малкина взять гражданство: «Для игр это точно не нужно. Никогда бы себе не позволил брать американское гражданство».





Малкин в составе «Питтсбурга» трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В 2012 и 2014 годах Малкин выигрывал с российской сборной чемпионат мира. Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное в поддержку России и лидера страны Владимира Путина нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.