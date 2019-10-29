Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали преемника главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади. С высокой вероятностью убитый занял бы место лидера террористов, сказал Трамп. 27 октября президент США заявил об уничтожении аль-Багдади в результате спецоперации под Идлибом.





«Только что подтвердил, что преемника номер один Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали американские военные. С высокой вероятностью он стал бы новым лидером, но теперь он тоже мертв!» — написал Дональд Трамп в Twitter.