Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали преемника главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади. С высокой вероятностью убитый занял бы место лидера террористов, сказал Трамп. 27 октября президент США заявил об уничтожении аль-Багдади в результате спецоперации под Идлибом.
«Только что подтвердил, что преемника номер один Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали американские военные. С высокой вероятностью он стал бы новым лидером, но теперь он тоже мертв!» — написал Дональд Трамп в Twitter.
Ранее 29 октября Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter фотографию служебной собаки, участвовавшей в ликвидации аль-Багдади. «Мы рассекретили фото замечательного пса (его кличка не рассекречена), который проделал такую отличную работу по захвату и ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади», — написал американский президент. 27 октября Трамп рассказывал, что во время операции по ликвидации аль-Багдади никто с американской стороны не пострадал, кроме одного животного.
27 октября президент США заявил об уничтожении лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации американских военных под Идлибом. По словам главы Белого дома, при попытке захвата террорист взорвал пояс смертника. Американский лидер также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в проведении операции — в частности, по его словам, российская сторона открыла воздушное пространство для авиации США.
28 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если информация о ликвидации аль-Багдади подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе Трампа в борьбу с международным терроризмом. Песков добавил, что в сирийской провинции Идлиб, где, как сообщалось, был убит аль-Багдади, российские военные видели американские самолеты и беспилотники.
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.