СКР объявил фигуранта «московского дела» Губайдулина в международный розыск

Следственный комитет России (СКР) объявил в международный розыск фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина, ранее покинувшего страну. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы, куда ранее поступило ходатайство о его аресте. Россиянин на несогласованном митинге 27 июля бросил в полицейского бутылку.





«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ [«Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти»]», — цитирует «Интерфакс» представителя суда.





22 октября стало известно, что Губайдулин, ранее освобожденный из СИЗО под подписку о невыезде, попросил убежища на Украине. Это подтвердил источник Daily Storm, сообщивший, что оппозиционер находится будет жить в Киеве. О решении покинуть Россию Губайдулин объявил 17 октября на своей странице в Facebook. Он сообщил, что не намерен возвращаться в ближайшее время на родину, при этом он не называл, в какую страну хочет отправиться.





Губайдулин участвовал в несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Оппозиционер был задержан после прошедших 8 августа обысков у него дома. 18 сентября его освободили из СИЗО под подписку о невыезде. До этого гособвинитель попросил прервать рассмотрение дела Губайдулина по существу и вернуть дело в прокуратуру, поскольку это нужно «для изменения фабулы обвинения». 15 октября стало известно, что Губайдулину предъявили обвинение в новой редакции по части 1 статьи 318 УК РФ — в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.