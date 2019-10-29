«Человек огромного масштаба и внутренней силы»: Путин открыл памятник Примакову в Москве

«На каждом этапе своей большой, насыщенной жизни превыше всего он ставил интересы Отечества, никогда не стремился кому-то угодить, не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно, умел проявить волю. А когда требовалось — и найти баланс, безошибочно выделял суть происходящего, внимательно вникал в детали, всесторонне, комплексно анализировал любую трудную проблему, понимал, чувствовал перспективу. И этот метод Примакова много раз и в самых разных сферах помогал повысить точность прогноза, заглянуть в будущее, выстроить нестандартную стратегию», — добавил президент России.





Монумент был создан коллективом скульпторов под руководством народного художника РФ Георгия Франгуляна. Внук Примакова, как сообщает ТАСС, рассказал, что четыре каменных обелиска вокруг памятника символизируют направления деятельности — науку, разведку, международную политику и работу в правительстве. Родственник покойного государственного деятеля отметил, что установка памятника Примакову — это признание заслуг политика со стороны жителей России.