«Человек огромного масштаба и внутренней силы»: Путин открыл памятник Примакову в Москве

Президент России Владимир Путин открыл в Москве напротив здания МИД РФ на Смоленской площади памятник экс-министру иностранных дел Евгению Примакову. Российский лидер возложил к монументу цветы и в своей речи назвал государственного деятеля «человеком огромного масштаба», который для него лично «является примером глубокой любви к родине».
«Сегодня мы открываем памятник ученому, дипломату, государственному деятелю, человеку огромного масштаба и неисчерпаемой внутренней силы. Я лично сам часто обращаюсь к встречам с Евгением Примаковым. Он остается и для меня примером глубокой, ответственной, деятельной любви к родине. Наша общая обязанность — беречь наследие Примакова. Этот монумент позволит сохранить память о великом гражданине России», — заявил на открытии монумента Путин.
«На каждом этапе своей большой, насыщенной жизни превыше всего он ставил интересы Отечества, никогда не стремился кому-то угодить, не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно, умел проявить волю. А когда требовалось — и найти баланс, безошибочно выделял суть происходящего, внимательно вникал в детали, всесторонне, комплексно анализировал любую трудную проблему, понимал, чувствовал перспективу. И этот метод Примакова много раз и в самых разных сферах помогал повысить точность прогноза, заглянуть в будущее, выстроить нестандартную стратегию», — добавил президент России.
Монумент был создан коллективом скульпторов под руководством народного художника РФ Георгия Франгуляна. Внук Примакова, как сообщает ТАСС, рассказал, что четыре каменных обелиска вокруг памятника символизируют направления деятельности — науку, разведку, международную политику и работу в правительстве. Родственник покойного государственного деятеля отметил, что установка памятника Примакову — это признание заслуг политика со стороны жителей России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин был хорошо знаком с экс-главой МИД РФ Примаковым и высоко ценил его заслуги перед страной. Кроме того, российский лидер прислушивался к мнению экс-министра не только по вопросам внешней, но и внутренней политики.
Евгений Примаков родился в 1929 году в Киеве, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности «страновед по арабским странам». Работал журналистом и в научной сфере. В 1979 году стал академиком АН СССР.
В 1991—1996 годах занимал пост директора Службы внешней разведки России, с 1996-го по 1998 год — главы МИД РФ. В 1999 году политик, узнав о начале бомбардировок Югославии американцами, приказал развернуть свой самолет, который летел в Вашингтон. Инцидент получил известность как «разворот над Атлантикой». Примаков скончался в 2015 году в возрасте 85 лет.