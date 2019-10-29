Абсолютно неверная, глупая и злая традиция: Онищенко выступил против Хэллоуина

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выступил против празднования Хэллоуина в российских школах. Он назвал этот праздник злым, глупым и деструктивным. При этом депутат подчеркнул, что это его личное мнение и он не осуждает празднование Хэллоуина в других странах.





«Это отнюдь не наша традиция, притом не самая добрая, и навязывание этой традиции — это предательство нашей культуры и истории. У нас миллион праздников, как правило, принципиально на другой основе построенных, — на добре, на помощи, а не на страшилках из загробного мира», — заявил Daily Storm Геннадий Онищенко.





«У кого-то это традиция, мы их не осуждаем, это их право, но почему мы ее себе навязываем, тем более в рамках школы, как обязательную часть программы? Это абсолютно неверная, глупая, злая и деструктивная традиция», — добавил он.





Коллега Онищенко, первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин сказал, что он и его внуки точно не будут отмечать этот праздник. «Понятно, что это праздник не национальный. И понятно, что, в отличие от Валентинова дня, это не праздник любви. Я не в восторге от того, что дети его празднуют. При этом я бы не драматизировал ситуацию и не создавал ажиотаж, привлекая дополнительное внимание к этому вопросу», — сообщил Daily Storm Смолин.





Депутат считает, что празднование Хэллоуина не нужно запрещать «и вообще злоупотреблять юридическим регулированием в образовании — не самое лучшее дело». Он добавил, что комитет госдумы по образованию и науке не рассматривал и не будет рассматривать вопрос о запрете отмечать Хэллоуин в российских школах. «До 31 октября [день, когда отмечается праздник] точно рассматривать не будем», — сказал он.





Ранее в октябре протоиерей Всеволод Чаплин, выступая по поводу традиции отмечать Хэллоуин в российских школах, заявил , что праздник несет опасность для детского сознания. По его словам, в 90-е годы празднование навязывалось «пропагандистским Западом», «потом руководство России одумалось, но жесткое навязывание праздника продолжается через рекламу, игры».





Хэллоуин празднуют 31 октября, в канун католического Дня всех святых. Только 3% россиян планируют отмечать его, выяснил в результате опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Чаще других о планах отмечать этот праздник говорят молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (13%). Всего об этом празднике слышали 93% респондентов.