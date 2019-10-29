Акционеры совхоза имени Ленина отсудили у Грудинина миллиард рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину — экс-кандидату в президенты придется выплатить истцам более миллиарда рублей. По версии суда, бизнесмен незаконно продал около 20 гектаров земли, принадлежащих совхозу, из-за чего акционеры понесли материальный ущерб и недополучили выгоду от реализации участков.





«Иск удовлетворить частично, взыскать с Грудинина в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей, взыскать с Грудинина госпошлину в размере 104 тысяч рублей», — огласил решение судья Рустам Бирюков.





По мнению истцов, Грудинин в 2008 году причинил совхозу убытки, передав в уставной капитал компании ООО «ТТ Девелопмент» два земельных участка общей площадью около 20 гектаров, оценивавшихся в миллиард рублей. Совхоз в результате сделки получил долю в «ТТ Девелопмент» в 48%, которая стоила порядка 29 миллионов рублей.





Арбитражные суды первых двух инстанций ранее отклонили иски к Грудинину, однако в 2018 году арбитраж признал передачу земель незаконной. Это решение позволило истцам заявить денежные требования к директору совхоза. Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова потребовали взыскать с экс-кандидата в президенты около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды. Позднее к ним в качестве соистца присоединилась бывшая супруга политика Ирина Грудинина.





Летом 2019 года Московский областной суд постановил передать экс-супруге предпринимателя Ирине две трети акций совхоза. По мнению Грудинина и поддерживающей его КПРФ, это являлось попыткой рейдерского захвата его собственности со стороны бизнесмена Владимира Палихаты, который подписал соглашение с бывшей женой директора совхоза: в случае получения Ириной пакета акций она продаст их Палихате.