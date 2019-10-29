Продвигавшего реалити-шоу в монастыре митрополита Савву сняли с поста в патриархии

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва, ранее выступавший за запуск реалити-шоу на территории монастыря Нило-Столобенская пустынь, ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).





В заявлении указывается, что священный синод РПЦ постановил принять прошение Саввы (в миру — Михеев Александр Евгеньевич) об уходе с занимаемого поста. При этом в РПЦ выразили благодарность митрополиту «за понесенные труды». В журналах заседания Священного синода сообщается, что преемником Саввы стал первый заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Воскресенский Дионисий (Порубай).





22 октября православный телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров», съемки которого должны были стартовать в ноябре. Предполагалось, что участники на три месяца станут послушниками Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. Для этого им нужно было записать видеообращение и объяснить, чем вызвано их желание попасть в монастырь. Телеканал приглашал всех желающих за отведенное время в рамках проекта найти «ответы на вопросы, которые давно беспокоят».





Инициатором запуска телешоу являлся митрополит Тверской и Кашинский Савва, рассказал Daily Storm представитель монастыря. По его словам, послушники были обязаны выполнить указание управделами Московской патриархии. Собеседник также признался, что онлайн-проект, за который ратовал митрополит Савва, мог принести пользу монастырю только в плане внимания СМИ, чтобы «привлечь больше паломников и придать имидж»: «А так нам это событие не особо и нужно. Монастырь живет своей жизнью, поэтому внешняя, мирская жизнь касается нас постольку-поскольку».





Савва был возведен в сан митрополита Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 18 июля 2018 года. С 26 февраля 2019 года он занимал должность управделами Московской патриархии. С 9 июля митрополит является секретарем Межсоборного присутствия РПЦ.





Нило-Столобенская пустынь — основанный в 1594 году православный мужской монастырь, который расположен на острове Столобном и частично на полуострове Светлица на озере Селигер в Тверской области. В обители работают свечной, молочный и столярный цеха, есть коровник, конюшня, пасека, ювелирная мастерская. Также при монастыре действует гостиница для паломников.