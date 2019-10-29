«Испании нужно услышать Каталонию»: глава региона призвал провести новый референдум о независимости

Испании стоит прислушаться к требованиям каталонского народа и одобрить проведение в субъекте референдума о независимости, заявил глава правительства региона Ким Торра. По его данным, 80% каталонцев желают провести голосование и далеко не все из них выступают за выход из состава Испании — они просто хотят решить вопрос демократическим путем. Политик отметил, что политическая нестабильность и постоянные смены правительства в стране являются следствием нежелания Мадрида идти на переговоры с кем-либо, в том числе и с Каталонией.





«Испании нужно услышать Каталонию. За последние четыре года в Испании в четвертый раз проходят [всеобщие парламентские] выборы, два раза ставился вопрос о доверии правительству. <...> Это означает, что можно говорить не о каталонском, а об испанском кризисе», — заявил Торра в интервью ТАСС.





По его словам, даже при проведении референдума нет никакой уверенности в том, что Каталония захочет покинуть Испанию. Торра подчеркнул, что 80% каталонцев выступают за референдум, но он не думает, что все они желают независимости. С его точки зрения, это желание народа использовать свое право на самоопределение. «На последних четырех выборах в Каталонии побеждали партии, поддерживающие независимость. Поэтому мы считаем, что этот референдум должен состояться», — пояснил он.





Торра заявил, что несмотря на его пост, ему не отвечают в правительстве Испании. «Я пять дней пытался дозвониться до и.о. председателя правительства Испании, но он не захотел мне ответить», — добавил политик. По его словам, когда Каталония поддержала вступление в должность и.о. главы правительства Педро Санчеса, от него ожидали возможного начала диалога, однако Санчес не оправдал доверия — он, как и его предшественник Мариано Рахой, не собирался говорить о референдуме.





«Мы готовы сесть за стол переговоров, не выдвигая предварительных условий. Но вы знаете, что они предлагают Каталонии? Я за полтора года так и не узнал, что именно испанское государство предлагает для решения конфликта. Что означает сосуществование в политическом плане? Каталонская проблема — не в сосуществовании, эта проблема заключается в желании проголосовать по вопросу о своем будущем», — заключил Торра.





Верховный суд Испании 14 октября приговорил каталонских политиков, организовавших референдум за независимость региона в октябре 2017 года (на котором большинство принявших участие в плебисците каталонцев проголосовали за отделение), к различным срокам по обвинению в мятеже и растратах. Суммарный срок для всех фигурантов дела — 100 лет и шесть месяцев. Из основных лидеров сепаратистов на свободе остался только президент каталонского Женералитета Карлес Пучдемон. Испания объявила его в международный и европейский розыск, но политик успел эмигрировать в Бельгию.





﻿После приговоров организаторам референдума в Каталонии начались массовые протесты, сопровождавшиеся столкновениями с полицией и ультраправыми, выступающими против отделения региона от Испании.