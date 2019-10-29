Володин: Примаков видел в Путине спасение и развитие России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бывший премьер-министр России Евгений Примаков видел в президенте РФ Владимире Путине спасение и развитие страны. По словам Володина, экс-премьер всегда подчеркивал, что преимущество России — это не ее геополитическое положение, не нефть и не газ, а Путин. Об этом спикер нижней палаты парламента сказал на открытии в Госдуме выставки «Путь созидателя» к 90-летию Евгения Примакова.
«Сегодня Евгений Максимович собрал в этом зале и левых, и правых, и консерваторов, и либералов. По‑другому и быть не могло, потому что всю свою жизнь он посвятил России. Он патриот, который любил нашу страну и себя отдавал полностью для того, чтобы она была сильной», — заявил Володин. Он добавил, что Евгений Примаков мог быть жестким и твердым, «как скала», при этом был очень ироничным, «человеком широкой души и прекрасным семьянином».
По словам спикера Госдумы, Примаков всегда призывал каждого помогать президенту России «на своем посту, на своем участке». «Это человек, который до конца своей жизни подчеркивал при каждой встрече, что нашей стране повезло, — он увидел будущее нашей страны с Владимиром Путиным. Он считал Владимира Путина преимуществом нашей страны», — рассказал Володин.
«Он говорил, что Владимир Путин любит страну и будет делать все, чтобы она была сильнее, была богаче. И с этим он ушел», — добавил спикер Госдумы.
Экскурсию по выставке, посвященной бывшему премьеру России, провел его внук, член думского комитета по международным делам Евгений Примаков. Среди экспонатов — уникальные документы и личные вещи, в том числе чемодан, который, по словам внука, был с его дедом в самолете, который он развернул над Атлантикой. Также на выставке можно увидеть старинный примус — подарок Путина на день рождения (Примусом Евгения Примакова называли друзья). Кроме того, представлены фотографии, сделаные Примаковым во время поездок по Сирии, Египту, Индии и многим другим странам.
Евгений Примаков скончался 26 июня 2015 года на 86-м году жизни. Он занимал должности главы Совета Союза Верховного Совета СССР, директора Службы внешней разведки России, министра иностранных дел РФ, а также председателя правительства РФ.