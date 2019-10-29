Володин: Примаков видел в Путине спасение и развитие России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бывший премьер-министр России Евгений Примаков видел в президенте РФ Владимире Путине спасение и развитие страны. По словам Володина, экс-премьер всегда подчеркивал, что преимущество России — это не ее геополитическое положение, не нефть и не газ, а Путин. Об этом спикер нижней палаты парламента сказал на открытии в Госдуме выставки «Путь созидателя» к 90-летию Евгения Примакова.





«Сегодня Евгений Максимович собрал в этом зале и левых, и правых, и консерваторов, и либералов. По‑другому и быть не могло, потому что всю свою жизнь он посвятил России. Он патриот, который любил нашу страну и себя отдавал полностью для того, чтобы она была сильной», — заявил Володин. Он добавил, что Евгений Примаков мог быть жестким и твердым, «как скала», при этом был очень ироничным, «человеком широкой души и прекрасным семьянином».





По словам спикера Госдумы, Примаков всегда призывал каждого помогать президенту России «на своем посту, на своем участке». «Это человек, который до конца своей жизни подчеркивал при каждой встрече, что нашей стране повезло, — он увидел будущее нашей страны с Владимиром Путиным. Он считал Владимира Путина преимуществом нашей страны», — рассказал Володин.