Песков: Путин не будет реагировать на стрельбу срочника в Забайкалье

Кремль считает неуместным судить о реформе армии и существовании дедовщины, ориентируясь на инцидент в забайкальской воинской части, в которой солдат-срочник убил восемь человек, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что произошедшее является трагедией, которую нужно расследовать. Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин не будет давать специальные комментарии относительно этого инцидента.





«Вы говорите о частном случае и на основе этого делаете выводы о реформе армии — это совершенно неуместная постановка вопроса. Это частный случай, это трагедия, которая произошла. Безусловно, ее нужно расследовать, и в армии занимаются ее расследованием, но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально», — так Песков ответил на вопрос, свидетельствует ли инцидент о сохранении дедовщины в армии после реформы срочной службы.





Он подчеркнул, что произошедшее не является вопросом президента. «Президент не будет на это реагировать», — добавил Песков.





25 октября в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из табельного оружия. В результате атаки погибли два офицера и шесть солдат, еще двое военнослужащих получили ранения.





По данным Минобороны, у рядового-срочника случился нервный срыв из-за «личных обстоятельств, не связанных с прохождением военной службы». Юношу направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Следственный комитет возбудил в отношении военнослужащего дело по статье «Убийство двух или более лиц».