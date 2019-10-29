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Глава МИД Украины объявил о начале разведения войск под Золотым в Донбассе
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Глава МИД Украины объявил о начале разведения войск под Золотым в Донбассе

Процесс начался после необходимых приготовлений, подчеркнул Вадим Пристайко

Процесс разведения войск в населенном пункте Золотое начался днем 29 октября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, процесс, который изначально должен быть стартовать 7 октября, был отложен из-за необходимости подготовить контроль со стороны ОБСЕ.


«Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня. Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ», — сказал Пристайко перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе. Он отметил, что в дальнейшем разведение войск пройдет в населенном пункте Петровское.


По словам министра, войска будут разводиться на оговоренных в минских соглашениях участках до проведения саммита «нормандской четверки» с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции. «По «Нормандии» уже есть предварительная дата. Мы не хотим сорвать договоренность. Я надеюсь, что [саммит] будет до конца следующего месяца», — сообщил он.


Вооруженные силы Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР 7 октября должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако процесс разведения сил был сорван. В ДНР и ЛНР тогда заявили, что причиной срыва стали действия ВСУ.


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