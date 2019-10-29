Стоимость акций не завышали: фигурант дела Baring Vostok оценил активы в четыре миллиарда рублей

Финансовая экспертиза по делу находящегося под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви оценила в четыре миллиарда рублей стоимость акций компании IFTG. Об этом на заседании Мосгорсуда заявил один из фигурантов, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль. В то же время представитель потерпевшей стороны сказал, что утверждения о четырех миллиардах не соответствуют действительности. Следствие обвиняет фигурантов дела в завышении стоимости акций с 600 тысяч рублей до 2,5 миллиарда рублей.





«Экспертиза установила, что стоимость акций IFTG составляет четыре миллиарда рублей», — цитирует Дельпаля ТАСС. Суд рассматривает жалобу адвокатов на продление домашнего ареста Майкла Калви и Филиппа Дельпаля.





Представитель банкира Шерзода Юсупова (потерпевшей стороны по делу Baring Vostok) опроверг заявление Дельпаля на заседании. «Обвиняемые сознательно вводят суд в заблуждение, утверждая, что экспертиза будто бы установила цену акций в четыре миллиарда рублей. Максимальная цена, которую определила экспертиза для этих акций, — 250 миллионов рублей», — заявил представитель Юсупова.





18 сентября источники «Коммерсанта» говорили, что дело Майкла Калви вскоре может быть закрыто за отсутствием состава преступления. По результатам оценки акций International Financial Technology Group (IFTG) оказалось, что ценность бумаг, переданных банку «Восточный» в целях погашения кредита, намного превышает как заявленную истцом стоимость, так и размер долга, который они должны были покрыть. Источники издания оценили 59,9% акций люксембургской IFTG, которые и стали поводом для возбуждения уголовного дела, в 3,8 миллиарда рублей.





10 октября Басманный суд Москвы продлил срок ареста обвиняемым в мошенничестве фигурантам дела Baring Vostok до 13 января 2020 года.





В начале 2019 года акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении у кредитной организации 2,5 миллиарда рублей. В связи с этим 15 февраля Калви и еще троих сотрудников арестовали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Калви, зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный», «что привело к фактическому хищению этих средств».