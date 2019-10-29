Россия отдала Таджикистану военную технику на 320 миллионов рублей

Российские военные безвозмездно передали своим таджикским коллегам партию техники и вооружения, общая стоимость которой составляет порядка 320 миллионов рублей. Как заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, в этой партии Душанбе получит радиолокационную станцию и разведывательно-дозорные машины. По его словам, укрепление войск Таджикистана необходимо в свете нарастания угроз в граничащих с Афганистаном районах.





«Сегодня на аэродроме Гиссар представлена очередная партия военной техники, которая включает радиолокационную станцию, обеспечивающую обнаружение, сопровождение и контроль использования национального воздушного пространства, модернизированные до уровня современных в своем классе бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Это проверенная и надежная военная техника, способная выполнять широкий круг задач в условиях современного боя», — подчеркнул Лапин.





Генерал-полковник добавил, что это вооружение должно увеличить боевой потенциал Таджикистана и укрепить их позиции в регионе. Лапин выразил надежду, что новая техника позволит Душанбе лучше сохранять мир и безопасность у своих границ.





Также военный уточнил, что РФ рассматривает Таджикистан как союзника в Центрально-Азиатском регионе и поэтому модернизирует его арсенал. «В условиях нарастания угроз и расширения зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах военно-политическая ситуация на Центральноазиатском стратегическом направлении во многом определяется способностью вооруженных сил противостоять внешним военным угрозам. Одним из критериев, влияющих на боеспособность войск, является их техническая оснащенность», — заключил он.





В феврале этого года РФ уже передавала безвозмездно Таджикистану технику и вооружение. В партию общей стоимостью 603 млн рублей входили радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов и для выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны.