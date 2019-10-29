На объекте СВР на юго-западе Москвы погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки (СВР) в Москве погиб восьмилетний мальчик. Ребенок захлебнулся в бассейне, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате ведомства. Официальный представитель СВР Сергей Иванов в ответ на просьбу Daily Storm раскрыть подробности инцидента воздержался от комментариев.





По словам Иванова, «потому что [в деле] много неясностей», и сейчас «ведется проверка» информации о гибели ребенка.





По предварительной информации, трагедия на объекте Службы внешней разведки случилась 27 октября, когда мальчика во время игры в бассейне засосало в сливную трубу. Прибывшим медикам не удалось спасти ребенка.





Источник РБК в МВД рассказал, что на место происшествия была выслана оперативная группа, но поскольку трагедия произошла на режимном объекте, но попасть внутрь у правоохранителей не получилось.