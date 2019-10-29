Сбербанк станет совладельцем Mail.Ru

Сбербанк подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии». Этому предприятию принадлежит 11,5 миллиона акций Mail.ru класса А, дающих право на 58,9% голосов. Планируется, что сделку закроют до конца 2019 года после получения разрешений госорганов, сообщают «Ведомости».





Сбербанк хочет создавать вместе c Mail.Ru Group платформу сервисов, занимающихся доставкой еды, ресторанным бизнесом, транспортом и другими направлениями, пишет издание со ссылкой на сообщение финансовой организации. В Mail.Ru Group заявили, что не комментируют планы акционеров компании.





В конце июля «Ведомости» писали, что Сбербанк и Mail.Ru Group подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое «должно стать «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта». У обеих компаний будет по 50%, они планируют инвестировать до 64 миллиардов рублей, если за 12 месяцев после сделки проект достигнет целевых показателей.





Mail.Ru Group хочет включить в совместное предприятие 100% сервиса доставки еды Delivery Club и 22,69% сервиса заказа такси «Ситимобил», писало издание. Сбербанк собирается внести 35% сервиса FoodPlex и около 38 миллиардов рублей.





В «МФ Технологиях» Газпромбанку принадлежит 35% акций. Другие совладельцы компании — «МегаФон», USM Holdings предпринимателя Алишера Усманова и партнеров, а также «Ростех». «МФ Технологии» занимаются развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики.





В конце августа Сбербанк купил долю в Rambler Group, писали «Ведомости». Также госбанк владеет «золотой акцией» «Яндекса», дающей право блокировать сделки с крупными пакетами его акций. У Сбербанка и «Яндекса» есть совместный проект — маркетплейс «Беру».