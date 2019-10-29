Dagens Nyheter: Европа должна продолжать давление на своего исторического врага — Россию

Противоречия внутри Евросоюза по «российскому вопросу» не должны привести к ослаблению давления на «исторического врага Европы — Россию, пишет шведское издание Dagens Nyheter. По мнению автора статьи, недавние военные действия в Сирии закончились «триумфом Москвы», на фоне которого очевидны ошибки западных стран в этом конфликте. Евросоюз не должен повторять этих промахов и жестко стоять на стороне Украины при решении донбасского конфликта, в том числе и продолжая давить на Россию, говорится в заметке.





«Перед Путиным на Украине задний ход давать нельзя. В противном случае это покажет, что ЕС может бросить своих друзей с такой же легкостью, как и Трамп в Сирии. Пока что санкционный фронт держится. По сути, и причин для снижения давления нет», — считает автор статьи.





Отмечается, что продолжать этот курс для Европы становится все сложнее, поскольку ряд стран Евросоюза, в том числе Франция, Венгрия, Греция, Италия, желают добиться оттепели в отношениях между своими государствами и Россией. Часть европейских стратегов уверены: напор нужно ослабить, чтобы Москва не стала постоянным союзником Пекина.





Согласно тексту заметки, санкционное давление со стороны стран Запада не сломило Россию, и во всех вопросах, которые экономические меры должны были решить, продвижения так и не случилось. «Крым по-прежнему оккупирован. Война на востоке Украины, которая унесла более 13 тысяч жизней, продолжается. Путин не пошел ни на какие уступки. Напротив: на практике он требует, чтобы «самоуправление» в Донбассе закрепилось в качестве формы российского протектората», — пишет Dagens Nyheter.





Автор материала полагает, что Евросоюз лишился поддержки своих союзников. В частности, в статье президент США Дональда Трампа называется «шарлатаном», который превратил «российский вопрос» во внутриполитический инструмент и готов развязывать торговые войны со своими союзниками.





Во время военной операции Турции в Сирии, начавшейся 9 октября, американские военные покинули территорию конфликта между турецкими силами и сирийскими курдами, которых США ранее поддерживали в оппозиционной деятельности. Глава Пентагона Марк Эспер объяснил это нежеланием Вашингтона оказываться между двух воюющих сторон с риском также попасть под атаки сирийской армии и российских сил.





В отношении России с 2014 года действуют несколько пакетов санкций Евросоюза: экономические, ограничительные меры по отношению к отдельным гражданам РФ, а также по Крыму. Экономические санкции ЕС ограничивают доступ на рынок капитала Евросоюза для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.