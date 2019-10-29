Закрытый завод UC Rusal превратят в майнинг-ферму

Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена РФ Дмитрия Мариничева, превратит закрытый из-за санкций завод UC Rusal в Карелии в предприятие по майнингу криптовалют. По словам самого Мариничева, компания намерена переоборудовать завод и продавать вычислительные мощности за рубеж, в том числе для добычи криптовалют, развития нейросетей и других задач, требующих мощного оборудования.





«Сейчас завод для «Русала» убыточен, подведенная к нему электроэнергия практически не утилизируется, людям, проживающим в моногороде рядом с заводом, негде работать. Наша идея состоит в том, чтобы перепрофилировать завод и продавать его вычислительные мощности как сервис, то есть предоставлять ИТ-услугу», — приводит РБК слова интернет-омбудсмена.





По мнению Мариничева, перепрофилировать бывший Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ) в Карелии под ИТ-услуги будет выгодно. Чем дешевле обходится обслуживание таких ферм, в частности, электричество, тем проще получить итоговую выгоду с майнинга криптовалют или продажи вычислительных мощностей.





На территории завода уже разместили оборудование и другие фирмы. Компания Cryptouniverce также использует НАЗ как площадку для майнинг-машин. «В Иркутской области тариф на электричество ниже, чем в Карелии, но в Надвоицы легче добраться. При выборе места сыграли роль стабильный климат, сейсмическая устойчивость и заинтересованность администрации региона», — сообщил изданию глава фирмы Михаил Квасников.





Ранее RMC объявила о сотрудничестве с английской фирмой Cryptonex. Эта компания включает в себя биржу криптовалют, платформу по передаче данных от пользователя к пользователю, мультивалютный кошелек и другие сервисы. По словам представителя RMC, вместе с Cryptonex они рассчитывают получить совокупную мощность пула до 20% мирового майнинга биткоина.