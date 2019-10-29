Экономисты оценили потери россиян из-за отказа от «санкционной» еды в 445 миллиардов рублей

Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года из-за введенных в 2014 году продовольственных контрсанкций. Об этом сообщается в совместном исследовании экономистов из РАНХиГС и ЦЭФИР «Российское продовольственное эмбарго: пять лет спустя».





Ученые сравнили изменение потребления, выпуска и цен на продукты из санкционного списка в 2018 году по сравнению с 2013 годом, пишет «Коммерсантъ». Они использовали данные Росстата, Евромонитора и ООН. В результате экономисты получили оценку последствий от санкций для потребителей, производителей и импортеров.





Экономисты подсчитали, что за последние пять лет россияне всего ежегодно теряют 530 миллиардов рублей в ценах 2013 года. При этом они отнесли птицу, свинину и помидоры к группе товаров «успех импортозамещения», общие выгоды от потребления этих товаров составили для россиян 75 миллиардов рублей в год. Таким образом, потери потребителей составляют ежегодно 445 миллиардов рублей или около трех тысяч рублей на человека в год. Эта сумма равна 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины.





84% от 445 миллиардов рублей ежегодно перераспределяется в пользу российских производителей, 13% составили чистые потерями для экономики, а еще 3% ушли к новым поставщикам более дорогой продукции из-за границы. Прежде всего от этого выиграли Белоруссия (78%), Аргентина (6%), Швейцария (4%), Уругвай (3%) и Чили (3%), сообщают исследователи.





«Спустя пять лет после введения контрсанкций российские потребители продолжают платить за них из своего кармана. Хотя немногие отрасли промышленности продемонстрировали положительный эффект от политики импортозамещения, большинство из них недостаточно эффективны, чтобы изменить динамику цен»,— заключили экономисты.





В 2014 году в ответ на антироссийские санкции Москва запретила импорт мясной, молочной и другой продукции из Евросоюза, США, Канады, Австралии и ряда других стран. Однако для личного пользования россиянам оставили возможность ввозить до пяти килограммов продуктов животного происхождения в виде готовой продукции.