Суд оставил в силе аресты по делу о прорыве дамб под Красноярском

Красноярский краевой суд оставил в силе решения об аресте гендиректора золотодобывающей компании «Сисим» Максима Ковалькова, а также мастера Евгения Александрова и начальника участника Андрея Еганова. Мужчины являются фигурантами дела о прорыве дамб в Красноярском крае 19 октября. Апелляционные жалобы от защиты всех трех арестованных были отклонены, фигуранты дела останутся в СИЗО до 18 декабря.





«Суд постановил подозреваемому Ковалькову меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. <...> Суд в отношении Александрова постановил оставить [меру пресечения] без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья. Аналогичное решение было принято и в отношении Еганова.





Защита Александрова просила заменить ему содержание в СИЗО на домашний арест и утверждала, что доказательств вины мастера участка в обрушении дамб нет, а в момент прорыва никаких работ на сооружении не проводилось. Сам мужчина заявил, что не имел отношения к строительству барьера.





Сторона защиты Еганова также просила заменить содержание в СИЗО на меру пресечения, не связанную с лишением свободы. По словам защитника начальника участка, Еганов не намерен скрываться от следствия.





В ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино на реке Сейбе в Красноярском крае прорвало пять дамб золотодобывающей артели «Сисим», в результате чего 15 человек погибли, еще пятеро пропали без вести. На данный момент были найдены 17 пострадавших. 20 октября было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Дело было передано в Главное управление СК.





По данным следствия, дамбы были возведены незаконно, при этом начальник участка Андрей Еганов осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления. В офисе холдинга «Сибзолото», которому принадлежит золотодобывающая артель, были проведены обыски. Следователи изъяли бухгалтерскую и техническую документацию, а также личные дела сотрудников.