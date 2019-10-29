Болезнь близких, война и произвол властей: Россияне назвали свои главные страхи

Россияне боятся больше всего болезни близких, войны и произвола властей. Об этом свидетельствуют результаты проведенного этой осенью опроса «Левада-центра». В прошлом, июльском социологическом исследовании, страх произвола властей был только на седьмом месте.





Респонденты оценили свои опасения по поводу болезни близких на 4,2 балла из 5, мировой войны, произвола властей и собственного здоровья — на 3,4 балла. Следом идут страх бедности (3,2 балла), возврата к репрессиям (2,9 балла), ужесточения режима (2,9 балла), сообщает РБК, ссылаясь на результаты «Левада-центра».





На восьмом месте — боязнь по поводу возможного нападения преступников (2,9 балла), при этом в 1994 году россияне ставили этот страх на второе место, после страха болезни близких. Люди также боятся СПИДа (2,8 балла), смерти (2,8 балла), потери работы, публичных унижений и старости (по 2,5 балла).





По мнению замдиректора «Левада-центра» Дениса Волкова, рост боязни произвола властей является во многом реакцией на пенсионную реформу и общее увеличение претензий к власти на фоне падения реальных доходов населения. Политолог Константин Калачев считает, что такой рост объясняется жесткими действиями правоохранителей во время московских протестов летом, а также делом журналиста Ивана Голунова.





Денис Волков также отметил, что в последние несколько лет социологи наблюдают общий рост тревоги россиян, по всем показателям увеличилось число ответов «испытываю постоянный страх». Эксперт считает, что это связано с экономической ситуацией в стране, неверием граждан в собственные силы, а также их разочарованием во власти.