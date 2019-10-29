Число пострадавших в массовых протестах в Чили превысило 1000 человек

Массовые протесты начались в Чили с 14 октября. Митингующие выступали против низкого уровня жизни и экономической ситуации в стране. Номинальной причиной беспорядков стало повышение цены на проезд в метро на 30 песо (около 2,6 рублей) до общей цены в 850 песо (75 рублей).





Изначально власти боролись с массовыми протестами силой, введя чрезвычайное положение и выведя на улицы Сантьяго, столицы Чили, войска и полицию. 28 октября чрезвычайное положение было отменено, до этого президент страны Себастьян Пиньера принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте, а также заявил об увеличении пенсий и уменьшении тарифов на электричество. Также на фоне протестов сменились министры внутренних дел, экономики и финансов.