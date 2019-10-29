Число пострадавших в массовых протестах в Чили превысило 1000 человек

В ходе протестов в Чили с 17 октября пострадали более 1100 человек, из них более 500 — от огнестрельного оружия, сообщает Национальный институт прав человека. Также в организации отметили, что задержаны полицией были более 3500 человек. По данным властей, за это время погибли 19 человек. Несмотря на продолжение протестов 28 октября, правительство страны не намерено возвращаться к чрезвычайному положению и вновь вводить войска в столицу.
«Я сегодня говорила с главой МВД [Гонсало Блюмелем] и президентом [Себастьяном Пиньерой]. Мы не собираемся возвращаться к чрезвычайному положению. Мы верим, что полиция сможет противостоять этим небольшим группам агрессивно настроенных лиц, которые призывают к беспорядкам и хаосу», — сказала секретарь правительства Карла Рубилар.
Чиновница признала, что 28 октября протесты продолжились, однако отметила, что на улицы вышли только около 7 тысяч человек, в отличие от массового марша 25 октября, в котором приняли участие более миллиона чилийцев. По ее мнению, большинство граждан страны удовлетворены действиями правительства по урегулированию ситуации 26-27 октября, и не поддерживают новые беспорядки.
Массовые протесты начались в Чили с 14 октября. Митингующие выступали против низкого уровня жизни и экономической ситуации в стране. Номинальной причиной беспорядков стало повышение цены на проезд в метро на 30 песо (около 2,6 рублей) до общей цены в 850 песо (75 рублей).
Изначально власти боролись с массовыми протестами силой, введя чрезвычайное положение и выведя на улицы Сантьяго, столицы Чили, войска и полицию. 28 октября чрезвычайное положение было отменено, до этого президент страны Себастьян Пиньера принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте, а также заявил об увеличении пенсий и уменьшении тарифов на электричество. Также на фоне протестов сменились министры внутренних дел, экономики и финансов.