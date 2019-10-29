В Госдуме допустили двукратное сокращение моногородов

Госдума и правительство обсуждают возможное резкое сокращение числа моногородов (городов, функционирующих вокруг одного или двух градообразующих предприятий) — с 321 их количество может упасть до 170. Проверка Счетной палаты выявила, что государственная поддержка не привела к успешному разностороннему развитию многих таких населенных пунктов, и не улучшила условия жизни их обитателей. В связи с этим власти рассматривают сокращение числа моногородов, и, соответственно, населенных пунктов, которые получают госпомощь для экономического развития.





Вопрос сокращения неоднократно обсуждался в Госдуме и правительстве, заявил газете «Известия» ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук. По его словам, исключенные из перечня моногородов населенные пункты не смогут получать государственную поддержку на развитие.





Основными критериями для исключения из перечня станут два фактора, заявил председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский. Во-первых, выпадут из перечня города с населением ниже 3 тысяч человек. Во-вторых, не будут считаться моногородами те населенные пункты, где градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике. По словам Землянского, в основном это значит, что поддержку перестанут получать города, где ключевое производство закрылось, но новых рабочих мест не появилось.





В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что в первой ревизии списка моногородов в 2020 году не будет радикальных изменений, поскольку кризисные населенные пункты нельзя оставить без поддержки государства. При этом предложения ведомства о выделении дополнительных средств на развитие моногородов на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам не поддержали.





Ранее Счетная палата сообщила, что предпринимаемые меры по поддержке моногородов не привели к развитию их экономики или росту уровня жизни их населения. Ведомство призвало доработать программу субсидирования таких населенных пунктов. По новому проекту, затраты на реализацию новой госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы составят 57,3 миллиардов рублей.





Моногорода — населенные пункты, экономическая деятельность в которых значимо связана с одним крупным предприятием, называемым градообразующим. Как правило, подобные предприятия обеспечивают большинство рабочих мест для горожан. При распаде градообразующего предприятия, моногорода зачастую теряют темпы развития экономики и показатели занятости населения. По данным Минэкономразвития, из 317 моногородов РФ 99 являются кризисными.