Минэкономразвития предложило по-новому учитывать бедность в России

Минэкономразвития намерено изменить порядок учета бедности в России. Согласно новому проекту, разработанному ведомством, с 2020 года Росстат будет обрабатывать также данные, полученные от Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда России (ПФР). Также при учете уровня бедности будут отдельно рассматриваться целевые группы, наиболее уязвимые экономически — семьи с детьми и пожилые граждане.





«Благодаря данным о доходах населения ФНС и ПФР у Росстата появится возможность провести расчеты показателей распределения доходов населения на основе более полного охвата, чем это предусмотрено сейчас с использованием выборочных методов. Таким образом, мы добьемся большей обоснованности получаемых оценок и повысим статистическую надежность показателей уровня бедности», — приводит РБК слова представителя Росстата.





Кроме сверки данных с ФНС и ПФР, статистическое ведомство начнет анализировать информацию по трем целевым группам: семьи с детьми в возрасте до 18 лет (с подгруппами с детьми до 3 лет и до 7 семи), граждане старшего поколения, и отдельно женщины с детьми. Финансовое положение семей с детьми будет рассчитываться с 2021 года, условия жизни пенсионеров оценят уже в 2020.





Подобные группы населения выбраны, поскольку они являются наиболее уязвимыми экономически — при рождении ребенка доход на душу члена семьи сокращается, а неработающие пенсионеры зависят от своих пенсий. Ранее Минтруд заявлял, что около 80% семей за чертой бедности — семьи с детьми.





По итогам первого полугодия 2019 года, за чертой бедности в РФ находится 19,8 миллионов человек (около 13,5% населения страны). Согласно майскому указу президента, правительство должно к 2024 году добиться снижения уровня бедности в два раза, то есть до 6,6% от всего населения.





Росстат ранее сообщал, что в первой половине 2019 года доходы россиян снизились на 1,3%. В Минэкономразвития предполагают, что реальные доходы граждан РФ за 2019 год увеличатся на 0,1% (в 2018 году был 1%). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что такая динамика не может считаться удовлетворительной, и призвала решать проблему низкого роста доходов за счет «устойчивого экономического роста».