Трамп перепутал президентов России и Украины

«У меня была отличная беседа с украинским президентом. До этого был еще один разговор, тоже замечательный. Они (Конгресс США) попытались раздуть из этого скандал. <...> Когда я выпустил запись разговора, я подорвал всю игру [главы спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса Адама] Шиффа. И новый российский президент, знаете его — отличный парень, тоже публично заявил, что никакого давления на него не было», — прокомментировал Трамп попытку импичмента.





Согласно интервью, размещенном на сайте Белого дома, американский лидер не попытался исправить свою ошибку. В следующей фразе он вновь говорил об Украине: «Министр иностранных дел Украины тоже сделал заявление. Давления не было. Они даже не знали, о чем речь идет».





Ранее американские СМИ сообщали, что в ходе телефонных переговоров Трамп якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, сын которого — Хантер — входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. После публикации таких сообщений демократы в Конгрессе США запустили процедуру импичмента главы Белого дома.





25 сентября была опубликована стенограмма состоявшегося в конце июля телефонного разговора политиков. В ней Трамп действительно предлагает Зеленскому обратить внимание на расследование дела Джо Байдена, а также просит его обсудить это дело с генпрокурором США, однако не требует этого сделать. Министерство юстиции США не обнаружило в действиях Трампа нарушений американского законодательства.





Джо Байден в данный момент считается наиболее наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии США и конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.