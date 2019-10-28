Замглавы ФСИН объяснил, почему частные СИЗО не нужны

Заместитель директора ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) Валерий Максименко сообщил, что в России нет необходимости создавать частные тюрьмы, потому что государство выделяет «большие средства» на создание и ремонт следственных изоляторов. Кроме того, почти все столичные СИЗО находятся, по его словам, на европейском уровне или выше: это касается питания и медицинского обслуживания.





«Абсолютно никакой нужды в этом [создании частных тюрем] нет», — заявил РБК представитель ФСИН.





Максименко отметил, что многие страны пытались создать на своей территории частные СИЗО, но эксперименты по какой-то причине были закрыты. По его словам, прежде чем запускать подобное строительство в России, необходимо изучить зарубежный опыт и понять, почему он не удался.





Представитель ФСИН признал, что в столичных следственных изоляторах действительно много задержанных, как и в любом крупном городе. Но уровень московских — же высокий, подчеркнул Максименко, как и в Европе, а то и выше. Это касается не только питания, но медицинского обслуживания, добавил он.





Максименко рассказал, что правительство выделяет на ремонт и постройку новых СИЗО «большие деньги», а в Новой Москве в сентябре текущего года началось строительство двух новых тюрем.





«Вместо старых изоляторов, таких как Бутырский тюремный замок, появятся новые, красивые здания. Они будут не хуже, чем новые «Кресты» Санкт-Петербурга, которые считаются лучшей европейской тюрьмой», — сообщил Максименко.





Также он призвал адвокатов больше уделять внимание нарушению прав задержанных и сообщать об этом руководству ведомства или журналистам.





«Я их хочу попросить, чтобы они больше внимания обращали на недобросовестное исполнение обязанностей нашими сотрудниками. Где наши в чем-то не правы, в чем-то злоупотребляют», — признал Максименко.





Ранее бизнес-омбудсмен (уполномоченный по защите прав бизнесменов Москвы) Татьяна Минеева предложила создать отдельные, частные СИЗО для предпринимателей, подозреваемых в экономических преступлениях. По ее словам, этот вопрос был изучен экспертами, а реализовать пилотный проект планируется в Москве. Минеева уточнила, что это инициатива столичного бизнес-сообщества, готового принять участие на условиях ГЧП (государственно-частного партнерства).





Данная идея, рассказала бизнес-омбудсмен, обусловлена «сложными условиями пребывания» в современных российских тюрьмах. В частности, бизнесменов беспокоят вопросы санитарии, гигиены, качественного питания, медицинского обслуживания и так далее, которые очень остро стоят в действующих следственных изоляторах, подчеркнула она. Отмечается, что созданная при Минеевой рабочая группа уже занимается адаптацией модели частного СИЗО для России.