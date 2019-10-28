«Старые песни о главном»: «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в уклонении от уплаты долга

Представители украинской компании «Нафтогаз» заявили по результатам трехсторонних консультаций в Брюсселе с Россией и ЕС, что Москва вместо обсуждения своих долгов (согласно решению Стокгольмского арбитража) предпочла представить «очередную интерпретацию «Старых песен о главном». Российская сторона, отметила Украина, не представила никаких официальных предложений по урегулированию проблем между «Газпромом» и «Нафтогазом».





«Очередная трехсторонняя встреча в Брюсселе завершена. Российская сторона поделилась интересными интерпретациями «Старых песен о главном». В частности, возник вопрос об урегулировании ситуации по решению Стокгольмского арбитража. Мы попросили прислать нам официальную бумагу, чтобы мы не полагались на публикации в российских СМИ и ничего случайно не напутали», — указано на официальном сайте украинской компании.





«Никаких официальных предложений по урегулированию открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала. Поэтому говорить о любых «пакетных решениях всех проблем», включая вариант погашения долга «Газпрома» по результатам Стокгольмского арбитража, до этого невозможно. Ждем новых контактов», — заявили представители «Нафтогаза».





Вместе с тем в компании сообщили, что позиция Украины по отношению дальнейших отношений с «Газпромом» совпадает с Еврокомиссией, которая настаивает на долгосрочном и крупном контракте двух сторон. Соглашение должно быть заключено с новым оператором украинской компании, который с 1 января 2020 года будет выведен из группы «Нафтогаз Украина». Отношения между сторонами должны будут отвечать требованиям «европейского энергетического законодательства».





Кроме того, украинская сторона пригласила своих российских коллег принять участие в разработке и обсуждении новой методики тарифообразования, полностью основанного на правилах, которых придерживаются европейские компании. Ранее Россия предлагала Украине перед заключением нового контракта по газу отказаться от взаимных претензий, которые были ранее озвучены в европейских судах.





18 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что Украина может не успеть принять положения Третьего энергетического пакета к 1 января 2020 года. Он подчеркнул, что единственной возможностью для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта с Киевом. При этом Миллер отметил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.





19 сентября министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Москва готова восстановить прямые поставки углеводородов на Украину, не покупающую российское сырье с ноября 2015 года. По словам Новака, Россия готова урегулировать с украинской стороной все существующие вопросы по транзиту газа в Европу в рамках мирового соглашения.