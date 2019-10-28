Британский премьер-министр подтвердил перенос Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон подтвердил свое согласие с решением Евросоюза перенести срок выхода из организации до 31 января 2020 года. Вместе с тем он уточнил, что планирует вывести Великобританию ранее этого срока и попросил руководство ЕС больше не поддерживать британский парламент, если тот вновь поднимет вопрос о переносе сроков Brexit.





«Как вы знаете, у меня нет свободы выбора... сделать что-либо, кроме как подтвердить официальное согласие Британии с переносом сроков Brexit. Но я должен четко заявить, что продление членства Британии в ЕС вредит нашей демократии и отношениям с нашими европейскими друзьями. Я бы предпочел, чтобы британский парламент быстро ратифицировал сделку, которой мы достигли. К сожалению, меня крайне беспокоит то, что парламент может этого никогда не сделать и, следовательно, возможен дальнейший перенос сроков Brexit», — цитирует РИА Новости слова Джонсона.





Чтобы избежать дальнейших переносов, британский премьер попросил руководство Евросоюза пообещать больше не предоставлять отсрочки по выходу из организации после 31 января 2020 года.





«В случае, если парламент будет сопротивляться, то я призвал бы государства-члены ЕС дать понять, что дальнейший перенос - после 31 января - невозможен. Впереди достаточно времени для рассмотрения условий сделки. Я не дам парламенту просто так раз за разом продлять членство в Евросоюзе», — убежденно заявил Джонсон.





Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что представители ЕС в составе 27 стран поддержали предложение перенести Brexit на конец января 2020 года и добавил, что данное решение необходимо утвердить письменно.





19 октября на экстренном заседании парламента Великобритании депутаты заблокировали проект соглашения по выходу из Евросоюза. После этого под давлением недавно принятого закона британский премьер Борис Джонсон послал главе Европейского совета Дональду Туску несколько писем — в первом он просил об отсрочке Brexit до конца января 2020 года (но не поставил под обращением подпись). Во втором он подчеркивал, что лично не одобряет этого запроса. Следующее голосование по сделке с ЕС пройдет 21 октября.





Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) был намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее «умрет в сточной канаве», чем будет просить о подобных вещах ЕС.





Летом 2016 года в Соединенном Королевстве прошел референдум, на котором граждане высказались за выход страны из ЕС. Тем не менее за три года правительство страны так и не смогло организовать выход из Евросоюза. В связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в мае 2019 года объявила о своей отставке. После этого на внеочередных выборах главой правительства стал бывший мэр Лондона и экс-глава МИД страны Борис Джонсон.