Военный пенсионер-националист устроил стрельбу в мечети во Франции

Неизвестный открыл огонь около мечети в городе Байонна во Франции и бросил самодельную бомбу. В результате атаки двое 60-летних мужчин получили ранения и были госпитализированы. Нападавший, которым оказался 84-летний бывший военный, придерживающийся правых взглядов, задержан. При обыске у него обнаружили пистолет, гранаты и газовый баллон.
После того как нападавший бросил самодельное взрывное устройство, он бросился бежать, но вскоре был задержан силами правопорядка. Согласно показаниям свидетелей, как сообщает радиостанция France Bleu, около 15:00 (17:00 по мск) к мечети подъехал автомобиль. Оттуда вышел мужчина, бросил бомбу, а потом открыл огонь. Ранения получили двое мужчин 60 лет — один в руку, другой — в грудь. Оба были госпитализированы.
На место происшествия прибыли пожарные и потушили огонь. Позже, по сведениям агентства Reuters, полицейские выяснили, что задержанный придерживается ультраправых взглядов и состоит в партии французских националистов Марин Ле Пен. В его машине был обнаружен газовый баллон, пистолет, а в доме — гранаты. Кроме того, согласно обнаруженным у нападавшего документам, у мужчины был диагностирован рак.
15 марта в новозеландском Крайстчерче произошел теракт. Несколько нападавших устроили бойню в двух мечетях. Один из террористов вел в это время прямую видеотрансляцию, на которой можно было увидеть, как он расстреливает прихожан. Трансляция продолжалась около 17 минут. В результате трагедии погибли 49 человек, более 40 находятся в больницах с тяжелыми ранениями.
Полиция Новой Зеландии сообщила о задержании четверых подозреваемых в нападении — троих мужчин и одной женщины. Один из главных подозреваемых — Брентон Таррант (так он называет себя на записанных им видео в Сети), 28-летний австралиец, придерживающийся ультраправых взглядов. В интернете был опубликован многостраничный манифест Тарранта, в котором объясняются причины теракта. Так, в частности, он указывает в тексте, что стремится развязать конфликт между «странами Запада и исламистами».