Военный пенсионер-националист устроил стрельбу в мечети во Франции

Неизвестный открыл огонь около мечети в городе Байонна во Франции и бросил самодельную бомбу. В результате атаки двое 60-летних мужчин получили ранения и были госпитализированы. Нападавший, которым оказался 84-летний бывший военный, придерживающийся правых взглядов, задержан. При обыске у него обнаружили пистолет, гранаты и газовый баллон.



