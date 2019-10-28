Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки в 500 тысяч рублей

Четырех сотрудников ОМВД подмосковного Ступино, в том числе начальника полиции, задержали при получении взятки в размере полмиллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.





«28 октября при получении от гражданина 500 тысяч рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения», — приводит ТАСС слова Волк.





Официальный представитель МВД рассказала, что операцию по задержанию проводили сотрудники ГУСБ МВД при взаимодействии с УФСБ.





Материалы дела переданы в следственные органы. По факту незаконного получения 500 тысяч рублей руководством ОМВД Ступино Главное управление МВД проводит служебную проверку.