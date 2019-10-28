Путин посмертно наградил командира и бортмеханика аварийно севшего в Бурятии Ан-24

Президент России Владимир Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии лайнера Ан-24, который 27 июня во время экстренной посадки в Нижнеангарске столкнулся с одним из зданий в аэропорту и загорелся. Бортпроводница Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов получили медаль Нестерова. Бортмеханик Олег Барданов и командир воздушного судна Владимир Коломин были награждены посмертно орденом Мужества.





«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Барданова Олега Владимировича — бортмеханика воздушного судна авиакомпании «Ангара» (посмертно), Коломина Владимира Ильича — пилота-инспектора воздушного судна авиакомпании «Ангара» (посмертно)», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.





Бортпроводница Елена Лапуцкая, которая открыла аварийные двери и помогла пассажирам выбраться из самолета, была награждена медалью Нестерова. Аналогичную награду получил второй пилот воздушного судна Сергей Сазонов.





Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» из-за отказа левого двигателя совершил аварийную посадку в Нижнеангарске 27 июня около 10:20 по местному времени (05:20 мск) во время выполнения рейса Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. На борту находились 47 человек. Погибли командир самолета и бортмеханик. За медпомощью обратился 31 человек, четверых пассажиров госпитализировали, в том числе двоих детей.





Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Позднее следствие установило, что здание в аэропорту Нижневартовска, с которым столкнулся самолет, было построено незаконно. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что экстренная посадка могла завершиться удачно, если бы не постройка.