Медведев дал поручение улучшить в России деловой климат

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал поручения о мерах по ускорению экономики страны и улучшению делового климата. Документы также направлены на увеличение эффективности работы с внутренними финансовыми резервами и реформирование надзорной деятельности.





«Не так давно я проводил совещание, это было 8 октября, по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки… В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно», — цитирует ТАСС премьер-министра.





«По итогам совещания был доработан пакет дополнительных решений по стимулированию экономического роста. Как мы и договаривались, я подписал перечень поручений», — сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.





Премьер-министр рассказал, что эти меры направлены на улучшение делового климата, повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами и реформирование контрольно-надзорной деятельности.





Кроме того, Медведев подписал документы, связанные со стратегией развития российского судостроения до 2035 года, основная цель которой — увеличить объемы экспорта отечественной продукции на мировом рынке в данной сфере в 10 раз, особенно в гражданском секторе.





12 сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что во второй половине 2019 года доходы жителей России начнут расти. Он отметил, что предварительный прогноз на 2020 год обещает увеличение доходов (без которых невозможен устойчивый рост экономики) россиян на 1,5%. Ранее Росстат сообщил, что доходы граждан снизились в первой половине 2019 года на 1,3%.





В первой половине 2019 года, как указывает Росстат, доходы россиян снизились на 1,3%. В Минэкономразвития заявили, что реальные доходы граждан РФ увеличатся на 0,1% (в 2018 году был 1%, отмечает РБК). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не считает такую динамику удовлетворительной и призвала решить проблему низкого роста доходов за счет «устойчивого экoномического роста».