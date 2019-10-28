Болгария выслала российского дипломата после расследования о шпионаже

Власти Болгарии приняли решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже, говорится на сайте прокуратуры страны. Первого секретаря посольства РФ обвинили в сборе секретной информации и передаче ее иностранному государству. В посольстве РФ в Болгарии заявили Daily Storm, что пока «воздерживаются от комментариев» по этому поводу.





По версии прокуратуры Болгарии, с сентября 2018 года гражданин РФ якобы проводил разведывательную деятельность, в частности, регулярно встречался «с высокопоставленным должностным лицом, имеющим доступ к секретной информации Республики Болгария, ЕС и НАТО».





В генпрокуратуре заявили о прекращении расследования в отношении гражданина РФ, подозреваемого в работе на российские спецслужбы, из-за его дипломатического статуса. После этого МИД Болгарии потребовал у российской стороны высылки дипломата.





По информации болгарского внешнеполитического ведомства, россиянин уже покинул пределы страны. При этом имя дипломата не уточняется. На сайте посольства России в Болгарии указывается, что должность первого секретаря занимают девять человек.