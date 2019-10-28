Уральский школьник раскрыл секрет запоминания более 13 тысяч знаков числа пи

Учащийся специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета Денис Бабушкин, запомнивший и назвавший по памяти 13 202 знака числа пи, намерен улучшить свое достижение, уже внесенное в Книгу рекордов России. По словам школьника, в этом ему поможет специальная методика ЧДП (расшифровывается как «человек — действие — предмет»), присваивающая числу от 0 до 99 свой образ.





«Денис кодировал по шесть цифр в одну картинку и составлял ассоциации под каждое число от 0 до 99. То есть на ассоциативной памяти выстраивалась нужная последовательность, — рассказали Daily Storm в пресс-службе университета. — Год назад один преподаватель познакомил Дениса с этой методикой ЧДП, а дальше школьник сам варился в процессе. Сначала ставил для себя планку в 1100 знаков, а затем вошел во вкус».





В вузе отметили, что уральский самородок, у которого «все прекрасно с математикой», намерен продолжать тренировки по запоминанию больших объемов информации, чтобы побить свое же достижение: «Он понимает, что есть куда расти. В университете надеются, что он останется учиться у нас, уже в качестве студента».





В августе 2019 года уральский школьник Денис Бабушкин участвовал в утверждении этого рекорда. В специальном помещении на досках юноша писал символы числа пи. Таким образом, он воспроизвел за 6 часов 20 минут вместе с перерывами на разминки 13 202 знака.





На проверку результатов и процедуры подтверждения рекорда ушло около двух месяцев. В октябре Бабушкин получил диплом и официальное подтверждение того, что он попал в Книгу рекордов России.





Мировой рекорд по запоминанию числа пи принадлежит студенту из Индии Раджвиру Мине. В 2015 году он воспроизвел 70 тысяч знаков. Предыдущий рекорд России установил учитель истории и ОБЖ из Московской области Владимир Кондряков, которому покорились 13 183 знака.