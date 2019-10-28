Навальный: По иску компании Пригожина с ФБК взыскали 88 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с политика Алексея Навального, юриста Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 88 миллионов рублей. Об этом оппозиционер написал в соцсетях. По его словам, суд удовлетворил иск, который подал связанный с предпринимателем Евгением Пригожиным комбинат школьного питания «Московский школьник». Пресс-служба компании Евгения Пригожина «Конкорд» опровергла информацию о связях бизнесмена с комбинатом питания.





«Только что в Арбитражном суде Москвы пригожинский «Московский школьник» взыскал с меня, Любови Соболь и ФБК 88 миллионов рублей. То есть детей в школах и детсадах травили они. Случаи дизентерии доказаны», — сообщил оппозиционер в Twitter.





«Информация, распространяемая Навальным в социальных сетях, не соответствует действительности. Пресс-служба [«Конкорда»] неоднократно отмечала, что компания «Московский школьник» не имеет никакого отношения к Евгению Викторовичу [Пригожину]», — говорится в ответе пресс-службы «Конкорда» на запрос Daily Storm.