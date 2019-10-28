Навальный: По иску компании Пригожина с ФБК взыскали 88 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с политика Алексея Навального, юриста Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 88 миллионов рублей. Об этом оппозиционер написал в соцсетях. По его словам, суд удовлетворил иск, который подал связанный с предпринимателем Евгением Пригожиным комбинат школьного питания «Московский школьник». Пресс-служба компании Евгения Пригожина «Конкорд» опровергла информацию о связях бизнесмена с комбинатом питания.
«Только что в Арбитражном суде Москвы пригожинский «Московский школьник» взыскал с меня, Любови Соболь и ФБК 88 миллионов рублей. То есть детей в школах и детсадах травили они. Случаи дизентерии доказаны», — сообщил оппозиционер в Twitter.
«Информация, распространяемая Навальным в социальных сетях, не соответствует действительности. Пресс-служба [«Конкорда»] неоднократно отмечала, что компания «Московский школьник» не имеет никакого отношения к Евгению Викторовичу [Пригожину]», — говорится в ответе пресс-службы «Конкорда» на запрос Daily Storm.
Арбитражный суд, как сообщило интернет-издание «Медуза», постановил, что сотрудники ФБК опубликовали порочащие компанию сведения, из-за которых, по словам истца, один из клиентов расторг договор на сумму 88 миллионов рублей. Судья также обязал Навального удалить ролик ФБК, в котором упоминался «Московский школьник». Первоначально комбинат требовал взыскать с сотрудников ФБК 1,4 миллиарда рублей (в такую сумму компания оценила свою упущенную выгоду и испорченную репутацию).
Одним из соответчиков по иску «Московского школьника» выступала бывшая сотрудница комбината Наталья Шилова, которая рассказала в ролике ФБК, что детей в школах кормят некачественными продуктами с истекшим сроком годности. С нее, отмечает «Медуза», суд ничего не взыскал (истец требовал взыскать три рубля).
10 апреля «Московский школьник», который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, подал иск к политику Алексею Навальному. Предприятие потребовало взыскать с политика, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также с юриста ФБК Любови Соболь по 500 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
В декабре 2018 года в московских детсадах воспитанники массово заболели дизентерией. Родители пострадавших дошкольников считают, что это произошло из-за некачественной еды, поставщиком которой были связанные с Пригожиным компании. Соболь организовала коллективный судебный иск родителей к властям Москвы и поставщикам питания.