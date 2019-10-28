Telegram-канал для оскорбления власти: на противника храма в Екатеринбурге завели дело

На уральского политолога и журналиста Федора Крашенинникова, который ранее выступал против строительства храма в сквере Екатеринбурга, завели административное дело о неуважении к власти по части 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Правоохранители нашли признаки правонарушения в Telegram-канале «Телеграммы Ф.Крашенинникова» в комментарии к репосту новости об аресте оппозиционера Леонида Волкова: «Какие же ***** эти путинские судьи».





Пост в Telegram-канале был написан 10 июня. Крашенинников рассказал Daily Storm, что заявление о возбуждении административного дела поступило ему еще в августе, после его выступлений в сквере Екатеринбурга, где собирались построить храм.





«Я 20 лет в журналистике и ни разу никаких проблем у меня не было. Были, очевидно приложены какие-то усилия, чтобы найти что-то, из чего можно состряпать дело. Был найден какой-то человек, который написал заявление, ну и потом завертелась машина», — сообщил журналист.





Федор Крашенинников рассказал, что постоянно сталкивался с травлей в анонимных провластных ресурсах. В одном из анонимных Telegram-каналов ему пообещали, что у него появятся проблемы. «По итогам выступлений в сквере в городе [Екатеринбург] была распространена анонимная газета на 24 полосах, где мне было посвящено достаточно места, чтобы [разместить] какие-то совершенно вздорные фантазии. То же самое делалось в интернете, в анонимных Telegram-каналах, там, кстати, мне завуалированно пообещали проблем — собственно, они и есть», — сообщил он.



