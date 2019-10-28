Польские спецслужбы арестовали «российского шпиона»

В Польше арестовали на три месяца мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России, рассказал пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности Станислав Жарына. По его словам, при обыске у польского гражданина также нашли оружие, боеприпасы и поддельные документы.





Следователи собрали доказательства о работе Петра С. на российскую разведку, сообщил Жарына Польскому радио. При этом он не привел подробностей, какие именно секретные сведения передавал россиянам задержанный, только заявив, что мужчина не служил в Агентстве внутренней безопасности и не являлся публичным человеком.





Жарына также рассказал, что обыски в квартире подозреваемого оказались «основанием для двух дополнительных обвинений: в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов». Кроме того, польские силовики обыскали квартиры знакомых подозреваемого и обнаружили в них оружие и боеприпасы.





Мужчине предъявлены официальные обвинения, и по решению суда он арестован на три месяца. В Агентстве внутренней безопасности пояснили, что тот дал согласие на сотрудничество со следствием.





Летом 2019 года экс-сотрудник Министерства энергетики Польши Марек В. был приговорен судом Варшавы к трем годам лишения свободы. По данным следствия, в период с марта 2015-го по январь 2016 года мужчина «участвовал в деятельности российской разведки, направленной против Польши». Суд посчитал, что он предоставил ГРУ данные об энергетической безопасности страны.