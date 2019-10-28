Песков: Если лидер ИГ убит, то Трамп внес серьезный вклад в борьбу с терроризмом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если информация о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом. Песков добавил, что в сирийской провинции Идлиб, где, как сообщалось, был убит аль-Багдади, российские военные видели американские самолеты и беспилотники.





«Если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом, — цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ТАСС. — Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и видели в зоне беспилотники, которые могли там работать».





Песков отметил, что сообщение Трампа о ликвидации аль-Багдади не может вызвать негативной реакции российских властей.





27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации американских военных под Идлибом. По словам главы Белого дома, при попытке захвата террорист взорвал пояс смертника. Американский лидер также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в проведении операции — в частности, по его словам, российская сторона открыла воздушное пространство для авиации США.





Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что РФ не осведомлена о проведении американскими военными операции в Идлибе. Россия не оказывала содействие пролету авиации США и не зафиксировала никаких воздушных ударов международной коалиции в этом регионе, добавил Конашенков.





*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.