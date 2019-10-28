Детям-инвалидам из ДФО дадут льготы на полеты для лечения

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры по поддержке детей и молодежи Дальневосточного федерального округа (ДФО). В частности, глава государства потребовал срочно разработать механизм льгот на оплату авиабилетов детям-инвалидам к местам лечения и обратно, а также рассмотреть проекты, которые должны создать рабочие места для молодежи.





«Рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», — говорится в перечне поручений президента. Доклад о реализации льгот глава государства потребовал представить до 15 ноября.





Путин также поручил правительству продумать реализацию пилотного проекта по реабилитации детей в возрасте до трех лет на базе Приморского краевого перинатального центра. Первым этапом реализации президент назначил определение источников финансирования этого проекта.





Среди мер по поддержке молодежи Дальневосточного округа также предусмотрено привлечение студенческих строительных отрядов к строительству ряда объектов на территории ДФО и содействие в реализации проекта «Госпрофи.рф», который занимается поиском кадров для госуправления среди молодых специалистов.





Кроме того, Путин поручил реализовать проекты на базе образовательных организаций Дальневосточного федерального округа по изучению современных языков программирования, рассчитанных на широкий круг пользователей, включая студентов.





Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что привлечение инвестиций в ДФО успешно, количество вложенных средств растет. По его словам, объем инвестиций по соглашениям достиг 3,9 триллиона рублей, до конца 2019 года в округе будет создано 155 тысяч рабочих мест.