Подмосковный суд арестовал студента за подготовку массового убийства в техникуме

Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Ивана Колпакова (имя и фамилия изменены) по подозрению в подготовке массового убийства, сообщили в пресс-службе Мособлсуда. По версии следствия, юноша собирался расстрелять однокурсников из купленного им пистолета.





«Решением Зарайского горсуда [Иван Колпаков], подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц (статья 30, часть 2 статьи 105 УК РФ), отправлен в СИЗО до 23 декабря включительно», — заявил представитель суда (цитата по ТАСС).





Правоохранители полагают, что Колпаков приобрел пистолет системы Макарова, впоследствии найденный у него при задержании, и планировал расквитаться с однокурсниками. Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что у молодого человека были постоянные столкновения с учениками, которые несколько раз его избивали. По его словам, студент планировал расправиться и с преподавателем, с которым также имел конфликт.





Колпаков был задержан 27 октября. Источники газеты «Московский комсомолец» сообщили, что задержанный проявлял большой интерес к деятельности террористической организации ИГ* и хотел уехать воевать в Сирию. Учащийся также заявлял, что однажды устроит бойню на занятиях, пишет издание. Кроме того, примером для подражания у студента был «керченский стрелок» Владислав Росляков.





Ранее в октябре правоохранители заявили, что предотвратили нападение подростка на учеников в одной из школ Владимира. Вооруженного топором восьмиклассника, который пытался проникнуть в учреждение, задержала охрана. По предварительной информации, у подростка, который воспитывается в неблагополучной семье, был конфликт с одноклассниками.





*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.