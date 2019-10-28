Собянин: Правоохранители предотвратили массовые беспорядки в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений заявил, что правоохранительные органы смогли предотвратить попытки организации массовых беспорядков в столице. Он также отметил, что с 2010 года число разбойных нападений и грабежей в Москве уменьшилось в пять раз, а количество убийств — вдвое.





«То, что они [несанкционированные митинги] не переросли в тяжелые последствия, какие мы видим в других городах мира, — это не заслуга их организаторов. Наоборот, они хотели эскалировать эти события и довести их до критической черты. Это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на московских улицах», — цитирует Собянина ТАСС.





Мэр отметил, что в 2019 году серьезные беспорядки с жертвами и ранеными прошли в «витрине капитализма» Гонконге, «Мекке туризма» Париже, и «тишайшем городе» Барселоне. «В этом году мы по всему миру видим рост уличных беспорядков, <...> видим, к чему беспорядки привели в Киеве, на Майдане. По сути, страну [Украину] лихорадит от этих последствий — и экономически, и социально, и политически», — добавил он.





По словам Собянина, преступность в Москве снижается год от года. «Если смотреть и сравнить результаты, скажем, 2010 года, то разбойные нападения, грабежи в Москве уменьшились в пять раз. Это впечатляющая цифра», — подчеркнул он. Кроме того, с конца 2000-х количество угонов автомобилей и квартирных краж сократилось в четыре раза, а убийств — вдвое, добавил он. «Сегодня Москва является одним из самых безопасных городов среди крупных городов Европы, Америки, Азии. И, конечно, это заслуга тех, кто занимается охраной правопорядка», — заключил мэр.





В июле и августе в Москве прошли санкционированные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент независимых кандидатов. Одна из них состоялась 27 июля, она переросла в массовые беспорядки. В итоге полиция задержала около 1,5 тысячи человек. СКР возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти после этой акции. По делу о массовых беспорядках 27 июля и применении насилия в отношении сотрудников МВД были арестованы 13 человек.