Путин поручил отреставрировать церкви и памятники русским солдатам в Азии

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока поручил отреставрировать русские воинские захоронения и памятники культуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые касаются событий Русской-японской войны 1904-1905 годов.





Поручение Путина, адресованное МИД, Минкультуры и Минфину РФ и заинтересованным организациям, было опубликовано на официальном сайте Кремля.





В частности, в документе отмечается, что МИД, Минкультуры и Минфину при участии Русской православной церкви нужно «рассмотреть возможность восстановления исторического облика храма-памятника Христа Спасителя и военного мемориала русским воинам, погибшим в 1900-1905 годах, в городе Шэньян».





Срок исполнения поручений главы государства установлен до 1 декабря 2019 года.