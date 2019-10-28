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Путин поручил отреставрировать церкви и памятники русским солдатам в Азии
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Путин поручил отреставрировать церкви и памятники русским солдатам в Азии

МИД, Минкультуры и Минфину РФ до 1 декабря 2019 года нужно представить предложения по реализации поручений президента

МИД, Минкультуры и Минфину РФ до 1 декабря 2019 года нужно представить предложения по реализации поручений президента Фото: © Global Look Press
Фото: © Global Look Press

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока поручил отреставрировать русские воинские захоронения и памятники культуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые касаются событий Русской-японской войны 1904-1905 годов.


Поручение Путина, адресованное МИД, Минкультуры и Минфину РФ и заинтересованным организациям, было опубликовано на официальном сайте Кремля.


В частности, в документе отмечается, что МИД, Минкультуры и Минфину при участии Русской православной церкви нужно «рассмотреть возможность восстановления исторического облика храма-памятника Христа Спасителя и военного мемориала русским воинам, погибшим в 1900-1905 годах, в городе Шэньян».


Срок исполнения поручений главы государства установлен до 1 декабря 2019 года.


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