Правительство разработает закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать поправки к закону об ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. В частности, изменения должны ввести уголовное наказание за такое правонарушение — сейчас за него действуют только административные санкции.





«Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие внесение в законодательство России изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — поручил президент правительству РФ по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.





Ответственным за проект назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, первичный доклад по разработке поправок должен быть готов к 10 января 2020 года. Следующие отчеты Путин будет ждать ежеквартально.





Сейчас всех распространяющих рекламу наркотиков штрафуют: например, для граждан штраф не превышает пяти тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей. Иностранца или лица без гражданства РФ за такое нарушение могут выдворить из страны.





В январе 2019 года МВД предложило ввести более суровые штрафы за пропаганду наркотиков в интернете или при помощи средств массовой информации (СМИ). Заявленные ведомством штрафы за пропаганду наркотиков составляют от 5 тысяч до 30 тысяч рублей для граждан, для должностных — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, максимальный — миллион рублей.