В Ялте будет создана пятая игорная зона России — «Золотой берег»

«Создать игорную зону «Золотой берег» на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым площадью 146 851 квадратных метров», — говорится в распоряжении Медведева.





До этого в России существовало четыре игорных зоны — в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и в Калининградской области. На территории Краснодарского края находились две игорные зоны — «Азов-сити» и «Красная поляна», но «Азов-сити» была ликвидирована 31 декабря 2018 года решением правительства.





Как ранее заявлял глава Республики Крым Сергей Аксенов, игровая зона будет открыта до конца 2019 года. По его мнению, введенные против полуострова санкции игроков не отпугнут. По словам Аксенова, игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих и на состоятельных людей.





С 1 июля 2009 года азартные игры запрещены в России вне специальных игорных зон. Мера была принята для борьбы с мелкими игорными заведениями, которые в начале 2000-х были широко распространены в городах РФ и стимулировали зависимость от азартных игр у населения. Президент РФ Владимир Путин предлагал полностью запретить игорный бизнес в общедоступных местах, однако принятый в 2009 году закон разрешил казино и другим видам азартных игр продолжать деятельность на территории игорных зон.





После принятия закона официально зарегистрированная выручка игорного бизнеса в РФ резко снизилась — в 2006 году налоговые поступления в бюджеты разных уровней от игорного бизнеса составили 31,1 миллиарда рублей, а в 2010-м, в первый год после полного запрета, — 65,8 миллиона рублей. За первые шесть месяцев 2019 года в казну от игровых зон поступило порядка 285 миллионов рублей. Часть владельцев такого бизнеса покинули страну — например, в Белоруссии после принятия закона игорный бизнес за 10 лет почти удвоил поступления в бюджет (около 700 миллионов рублей в 2007 году против 1,35 миллиарда в 2017-м).