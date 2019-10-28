Орешкин предложил Кудрину искать шпионов в Счетной палате

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин посетовал на ненужную отчетность во всех ведомствах. Орешкин в качестве примера привел слова сотрудника британской разведслужбы МИ-6 Кима Филби, завербованного КГБ, который рассказывал, как снижал эффективность работы британских шпионов, работавших в Советском Союзе, заваливая их написанием никому ненужных отчетов. Глава Минэкономразвития, выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге вместе с руководителем Счетной палаты Алексеем Кудриным, посоветовал последнему искать в своем ведомстве шпионов.





«Когда мой сотрудник начинал активно вести работу — вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал его никому не нужной бумажной рутиной, и его активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов», — процитировал Орешкин Кима Филби.





Глава Счетной палаты поинтересовался, нужно ли искать врагов в своих рядах. «Алексей Леонидович, вот здесь могу сказать, что искать их нужно в ваших рядах, например», — ответил Максим Орешкин. Он добавил, что каждую неделю сотрудники Минэкономразвития отправляют Счетной палате справки по каждому нацпроекту, помимо этого приходит еще пять-шесть запросов в месяц.





«Сотрудники сидят и пишут, пишут, пишут, отправляют. Не только Счетная палата, это и аппарат правительства, и прокуратура, то есть целый ряд ведомств, которые эту отчетность собирают, и закапываемся», — рассказал министр экономического развития.





«Во всех контрольных органах есть такие [«враги»]?» — спросил Кудрин. «Да. Но у вас есть возможность в Счетной палате найти, кто там является агентом иностранной разведки», — сказал Максим Орешкин.





Форум стратегического планирования в Санкт-Петербурге проводится ежегодно с 2002 года. В 2019 году на форуме соберутся более тысячи участников, среди которых — представители российского парламента, федеральных министерств и ведомств, а также предприниматели и представители научного и экспертного сообществ.